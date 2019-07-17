Зеленский грозит изгнать силовиков, которым не хватает политической воли

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у правоохранительных органов нет политической воли, чтобы привлечь к ответственности тех, кто грабил страну. Об этом он сказал в среду на YouTube-канале "Зе!Президент" .

"Сейчас уже прошло полтора месяца, я понимаю только одно, что политической воли моей личной недостаточно, нет политической воли у наших правоохранительных органов. У кого-то есть, но чего-то им всегда не хватает. А когда человеку не хватает, то мы будем делать все, чтобы не хватало стране этих людей", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что у его команды "есть политическая воля, чтобы нормально безопасно жить в стране".

"И есть главное - политическая воля, чтобы посадить грабителей, которые грязно зарабатывали. Есть воля и желание, значит, будем работать", - заверил глава государства.

Он при этом сообщил, что с первого дня на посту президента встретился с представителями силовых ведомств - Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Генеральной прокуратуры (ГПУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На встрече, сказал он, спросил у руководителей ведомств о самых громких делах, в частности, расстрелов на "майдане", преследования журналистов, дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и о коррупции в "Укроборонпроме".

"И тут началось самое главное: САП говорит, что во всем виновато НАБУ, НАБУ говорит, что во всем виновата САП. Генпрокурор говорит, что была бы политическая воля - мы бы уже всех посадили", - добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что в этом направлении "есть и победы". В частности, по словам президента, вручили подозрение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, ГБР проводит обыски в Министерстве обороны, начнутся расследования уголовных дел. Но при этом Зеленский выразил опасения, что дела не будут доведены до конца. "Есть опасения в том, что когда дела пойдет в суд, нам скажут: мы тут ни при чем, все решает судья, поэтому я очень жду тот момент, когда у нас будет новая Верховная рада, появится нормальное правительство", - сказал глава государства.