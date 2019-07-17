МИД ДНР: конструктива со стороны Киева в работе политической подгруппы в Минске нет

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Делегация Донецкой народной республики (ДНР) не заметила конструктива со стороны представителей Киева в работе политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе заседания в Минске. Об этом сообщили в среду в Министерстве иностранных дел ДНР.

"Смена представителя от Украины в группе по политическим вопросам на продуктивности работы позитивно не отразилась, конструктива со стороны Киева на политическом треке по-прежнему пока нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как отметила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, в работе политической подгруппы основными остаются вопросы вступления в силу закона об особом статусе Донбасса на основе "формулы Штайнмайера" и осуществление амнистии. "По итогам встречи нормандского формата на уровне советников было сформулировано соответствующее поручение для того, чтобы придать импульс этой работе", - отметила она.

Однако, к сожалению, представители Киева не только откровенно игнорируют все поручения в сфере политики, но и выразили позицию, что закрепление особого статуса на уровне конституции является неконституционным. Кроме того, в МИД ДНР добавили, что представитель Киева выразил несогласие с самим текстом формулы Штайнмайера, заявив, что он далек от первоначального варианта. Хотя за четыре года данный компромиссный порядок ни разу не вызывал сомнений или пререканий, а в 2017 году представители сторон в Минске - и республик, и Украины - официально получили этот текст формулы от ОБСЕ, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В ходе дискуссий в Минске представители Донецкой и Луганской народных республик систематически настаивают на реализации предложенной в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формулы урегулирования конфликта в Донбассе. Она предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.