Зеленский признал, что инициировал разговор с Путиным вопреки желанию западных партнеров

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что инициировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на то, что это не поддерживали западные партнеры. Об этом он сказал в среду на YouTube-канале "Зе!Президент".

"Все партнеры против того, чтобы я общался с Путиным... Но я позвонил Путину, потому что это - вопрос прежде всего Украины", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что "не боится переговоров с российским президентом".

"А чего пугаться, когда правда на твоей стороне?... Я позвонил президенту России, потому что это прежде всего вопрос Украины и ее граждан", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины упрекнул своего предшественника в том, что он прилагал недостаточно усилий для прекращения конфликта в Донбассе. "Я думаю, если ты хочешь остановить войну - ты ее обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела этого делать. Я не знаю, почему они этого не хотели... При этом общались они с президентом РФ, я это знаю, очень много раз", - отметил президент.

Он также считает, что нормандский формат переговоров не работал два года. "Есть "нормандский формат", который не работал два года. Вот что мы уже сделали. 12 июля была первая встреча наших представителей, договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенной, и через одну встречу постараются встретиться четыре лидера... Я думаю, что этим мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - сказал президент.

При этом он отметил, что не согласен с тем, что в случае прямых переговоров с РФ с нее снимут санкции. "Я, честно говоря, этого не понимаю. Я уверен, что санкции вводятся не из-за моих разговоров с президентом РФ, а из-за того, что у нас забрали Крым и что поддерживают временно оккупированные территории", - добавил он.

Зеленский сказал также, что Путин поддерживает формат обмена пленными "всех на всех". "Я ему сказал, что я с радостью... Но есть одна ситуация... Дело в том, что список наших "всех"... не совпадает со списками тех, кто сейчас контролирует наши оккупированные территории. Поэтому "всех на всех" мы обязательно обменяем, но давайте сначала вернем тех, кто находится в России и Крыму", - подчеркнул президент.