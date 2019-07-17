Пентагон уклонился от ответа на вопрос о возможных мерах против Индии за покупку С-400

ТАСС, 17 июля. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг не дал четкого ответа на вопрос о том, будут ли применены в отношении Индии ограничительные меры за закупку у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, поставки которых запланированы на 2023 год. Соответствующий вопрос был задан ему журналистом на брифинге, посвященном реакции Вашингтона на покупку Анкарой российских С-400.

"Сообщение, которое мы направляем всем странам, состоит в том, что мы предупреждаем о последствиях в случае закупки [систем], которые могут представлять угрозу безопасности наших высокотехнологичных самолетов, - заявил Трахтенберг. - Мы постоянны в нашем подходе".

В то же время Трахтенберг заверил, что "партнерство США с Индией остается крепким, Соединенные Штаты продолжат его развивать",

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году.

Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.