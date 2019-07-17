В итальянской партии "Лига" прокомментировали дело о предполагаемом финансировании из РФ

РИМ, 18 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Скандал вокруг дела о предполагаемом финансировании партии "Лига" из РФ раздувается намеренно и направлен на подрыв авторитета вице-премьера и главы МВД, лидера "Лиги" Маттео Сальвини. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду депутат "Лиги", член парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Вито Коменчини.

"Очевидно, что весь этот скандал, раздутый из ничего, направлен против Сальвини. Мы (из "Лиги") никогда никому не служили и как раз этим неугодны", - сказал депутат.

Он рассказал, что коллеги от оппозиции пытались поднимать эту тему в ходе состоявшейся в среду встречи в совместной комиссии Сената и нижней палаты итальянского парламента по иностранным делам и обороне с представителями комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. "Но вопрос был сразу отклонен как неуместный. Мы провели с членами российской делегации очень плодотворный диалог и обсудили вопросы сотрудничества в области борьбы с терроризмом и безопасности, особенно отметив вклад России в противодействие международному терроризму в Сирии и спасение христиан", - рассказал Коменчини. Он уточнил, что встреча в таком формате прошла впервые с момента избрания нынешнего созыва парламента в марте прошлого года. "Мы договорились продолжить такие контакты в целях укрепления диалога и межпарламентского сотрудничества", - сообщил депутат.

Американский сайт BuzzFeed опубликовал аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини - одного из соратников вице-премьера и главы МВД Италии, лидера "Лиги" Маттео Сальвини с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия. Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции. Итальянская оппозиция требует от вице-премьера, чтобы он объяснился в парламенте.