В МИД Венгрии заявили, что необходимо поддерживать прагматичный диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Венгрия должна поддерживать прагматичный, основанный на взаимном доверии и уважении диалог с РФ. Об этом венгерский министр иностранных дел и внешних экономических связей Петер Сийярто заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в среду в преддверии готовящегося визита президента России Владимира Путина в республику.

"Мы центральноевропейская страна, так что мы должны воспринимать Россию как данность <...> Мы должны быть вовлечены в диалог, прагматичный диалог с Россией, основанный на взаимном доверии и уважении", - сказал он.

Как отметил Сийярто, между Россией и Венгрией есть "очень четкий график встреч на высшем уровне". "У нас одна встреча на высшем уровне каждый год <...> В прошлом году наш премьер-министр [Виктор Орбан] был в Москве, теперь российский президент посетит Венгрию", - пояснил он.

Ранее венгерская газета Nepszava со ссылкой на собственные источники сообщила, что российский лидер может посетить Будапешт 30 октября. Как отметило издание, во время визита в Будапеште ожидаются переговоры между Путиным и Орбаном. Стороны намерены обсудить вопросы поставок газа, сотрудничество в сфере атомной энергетики.

На вопрос о том, ожидается ли в ходе визита президента РФ подписание каких-либо соглашений, в том числе в энергетическом секторе, глава венгерского внешнеполитического ведомства ответил, что "все необходимые соглашения с Россией относительно поставок газа <...> уже заключены". По его словам, стороны уже договорились, что половина газа на следующий год будет доставлена в Венгрию уже в этом году. "Поставки уже идут, мы храним газ, необходимый для следующего года", - добавил министр. "Таким образом, у нас уже есть все необходимые соглашения, как касательно атомной [энергетики], так и газа", - подытожил он.

В начале июня Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме заявлял венгерскому агентству MTI, что Венгрия и Россия договорились о дополнительных поставках российского газа объемом 2 млрд куб. м в этом году, а также еще 2 млрд куб. м в 2020 году через территорию Австрии.