CNN: США намерены направить 500 военнослужащих на базу в Саудовской Аравии

ТАСС, 18 июля. США намерены направить 500 военнослужащих на авиабазу принца Султана, расположенную к востоку от Эр-Рияда, на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в военных кругах.

По его данным, небольшой контингент американских военных и технического персонала уже прибыл на базу, чтобы подготовить ее к прибытию зенитных ракетных систем Patriot. Также ведется работа по усовершенствованию аэродрома и взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что США выбрали именно эту авиабазу, так как, по американским оценкам, она является труднодоступной для иранских ракет. Американские военные планируют использовать ее для своих истребителей, в частности для F-22.

Этот шаг является частью плана США по развертыванию тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке, который был одобрен в июне исполнявшим тогда обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, уточняет телеканал. Ожидается, что Конгресс США получит официальное уведомление на следующей неделе.

CNN не удалось получить комментарий Пентагона по этому вопросу. Саудовская Аравия также еще не подтверждала информацию о прибытии американских военнослужащих.