Полиция ФРГ провела антитеррористические рейды в двух городах на западе страны

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели в четверг утром обыски в квартирах, расположенных в городах Кёльн и Дюрен на западе страны. Об этом говорится в сообщении полиции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

"Причиной стали полученные органами безопасности сведения о террористической деятельности", - отмечается в заявлении. В настоящее время стражи порядка продолжают искать улики, которые могли бы подтвердить планы по подготовке теракта.

В Дюрене были задержаны двое мужчин, ведется их допрос. Другие детали пока не приводятся.