И.о. министра экономики Испании является одним из претендентов на пост главы МВФ

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра экономики и бизнеса Испании Надя Кальвиньо является одним из претендентов на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом журналистам сообщили источники в правительстве пиренейского королевства.

Ранее Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). "В связи с новостями, которые появляются в национальной и международной прессе об инициативе европейских членов G7 продвинуть группу кандидатов на руководящий [пост] МВФ, в которую была включена министр экономики Надя Кальвиньо, от правительства [Испании] мы хотим сообщить, что для этого правительства является честью, что ценность и компетентность его членов была бы признана на международном уровне", - отметили в кабмине.

"Правительство считает очень хорошей новостью для Испании то, что министр экономики Надя Кальвиньо стала бы одним из претендентов, которые "могут возглавлять одну из главных международных финансовых организаций", уточнили власти страны, добавив, что "очень важно поддерживать единство действий между странами Евросоюза" в данном вопросе.

Решение об отставке Лагард вступит в силу 12 сентября. Саммит ЕС 2 июля выдвинул ее кандидатуру на пост главы ЕЦБ. В связи с этим она в тот же день объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ.

50-летняя Надя Кальвиньо заняла пост министра в социалистическом правительстве Педро Санчеса летом прошлого года после вынесения вотума недоверия предыдущему кабмину консерваторов во главе с Мариано Рахоем.