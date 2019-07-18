Зариф заявил, что Тегеран не хочет закрывать Ормузский пролив, но имеет такую возможность

ТАСС, 18 июля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, однако не хочет этого делать.

"У нас, безусловно, есть возможность сделать это, но мы, конечно же, не хотим этого делать, потому что Ормузский пролив и Персидский залив - наша спасательная линия", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg, отвечая на вопрос, будет ли закрыт Ормузский пролив силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Глава МИД Ирана отметил, что Ормузский пролив является очень "многолюдным местом", в связи с чем подвергается большой опасности. Он напомнил о произошедшей в 1988 году над иранскими территориальными водами атаке ВМФ США на гражданский самолет авиакомпании Iran Air, в результате которой погибли 290 человек.

"Мы чувствуем опасность, поэтому хотим избежать опасной эскалации. Но мы не можем отказаться от защиты нашей страны", - заключил Зариф.

Ранее КСИР пригрозил перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в случае продолжения санкционного давления со стороны США. В ответ Пентагон заявил, что готов обеспечить свободу судоходства в этом регионе. Ранее начальник Генштаба иранских ВС генерал Мохаммад Бакери сообщил, что Иран заранее объявит о перекрытии Ормузского пролива при принятии такого решения. Он также подчеркнул, что пока через пролив проходят танкеры, экспортирующие иранскую нефть, он будет оставаться открытым. По словам Бакери, Иран будет противодействовать любым провокациям в этой зоне.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь СПГ, производимый крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива, Катаром.