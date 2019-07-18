На должность премьера Литвы предложен прежний руководитель правительства

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Новый президент Литвы Гитанас Науседа предложил Сейму (парламенту) утвердить в должности премьер-министра республики нынешнего и.о. главы правительства Саулюса Сквернялиса, занимавшего премьерский пост с 2016 года. Его кандидатуру глава государства выдвинул в четверг на пленарном заседании законодательного собрания.

"Предлагаю эту кандидатуру с учетом того, что ее поддерживает парламентское большинство, а также тем самым создаются предпосылки эффективной работы правительства, пользующегося поддержкой Сейма", - сказал президент.

Голосование по кандидатуре премьера намечено на следующую неделю.

Согласно конституции Литвы, правительство слагает полномочия перед новым главой государства. Это было сделано 12 июля, когда Науседа вступил в должность. Президент поручил правительству Сквернялиса временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

В течение 15 дней после этого глава государства представляет на утверждение парламенту кандидатуру премьера. После утверждения в парламенте премьер приступает к формированию кабмина. Кандидатуры министров должен одобрить президент.