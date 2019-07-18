МИД Индии осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль

ТАСС, 18 июля. Министерство иностранных дел Индии осудило убийство заместителя генерального консула Турции в городе Эрбиль - столице Курдского автономного района на севере Ирака. Об этом в четверг сообщает агентство ANI со ссылкой на официального представителя МИД республики Равиша Кумара.

"Индия осуждает террористическую атаку, которая вчера произошла в Эрбиле. Мы направляем наши соболезнования семье погибшего турецкого дипломата", - заявил Кумар. Он также подчеркнул, что "Индия всегда противостояла терроризму во всех его проявлениях".

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло 17 июля в одном из ресторанов Эрбиля. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое. В результате атаки погиб один сотрудник генконсульства.