Южная Корея намерена заручиться поддержкой США в вопросе санкций Токио

ТАСС, 18 июля. Делегация южнокорейских парламентариев 24 июля посетит Вашингтон с целью добиться поддержки США в торговом конфликте Сеула и Токио. Об этом в четверг сообщил представитель Национального собрания (парламента) Республики Корея Хан Мин Су.

"Делегация планирует доказать абсурдность ограничительных мер Токио и заручиться поддержкой американских политиков и экспертов", - заявил пресс-секретарь Национального собрания на брифинге. По его словам, в состав делегации войдут восемь представителей как оппозиционных, так и правящей партий. Они пробудут в США до 28 июля.

1 июля японское правительство ужесточило контроль за экспортом в Южную Корею фторированного полиимида и фтористого водорода, которые могут использоваться для производства ядерного оружия. Токио считает, что Сеул пренебрегает соблюдением торгового эмбарго с КНДР, вследствие чего некоторые поставляемые из Японии в Южную Корею материалы могут попадать в Северную Корею.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.