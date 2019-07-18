Европарламент назвал ужасными условия содержания мигрантов в США

СТРАСБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) выразили озабоченность в связи с условиями содержания нелегальных мигрантов в специальных центрах на территории США, а также сожаление по поводу регулярной практики разделения семей мигрантов, задержанных на американо-мексиканской границе. Соответствующая резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

За нее проголосовали 330 депутатов, против - 252, воздержались - 55.

"[ЕП] озабочен ужасающими условиями, в которых находятся мигранты и соискатели убежища, особенно дети, в миграционных центрах США, в частности из-за недостаточной медицинской помощи, отсутствия нормальных санитарных условий и еды", - говорится в тексте заявления. В этой связи депутаты выражают сожаление из-за недавней смерти семи несовершеннолетних мигрантов в одном из таких центров и призывают руководствоваться международными обязательствами США в области прав человека, обеспечить базовые потребности всех, кто содержится в этих центрах. Также они настаивают на воссоединении детей с их родителями или сопровождающими, поскольку это должно способствовать их реабилитации.

Европарламентарии сожалеют в связи с практикой американцев разделять семьи нелегалов на границе с Мексикой. Они напоминают, что это пагубно влияет на психику детей, "а данный метод, похоже, при нынешней администрации США является инструментом иммиграционной политики, направленной на сдерживание людей, которые ищут безопасное место". Авторы резолюции выражают обеспокоенность последними рейдами Службы иммиграционного и таможенного контроля против мигрантов, указывая на то, что подобная "криминализация" нелегалов и репрессии в их отношении "подпитывают ксенофобию, ненависть и насилие" в обществе.

Призыв к пересмотру политики

"Армия - это неподходящий инструмент для регулирования миграционных потоков, - подчеркивается в тексте. - Ситуацией на границе должна заниматься специальная полиция, обладающая должной подготовкой и инструкциями по соблюдению прав человека и достоинства мигрантов". В нем также содержится призыв к властям США придерживаться своих международных обязательств в области прав человека при осуществлении контроля на границе, а не узкоспециализированных политик, "направленных на выявление, задержание и поспешную депортацию" нелегалов.

Отдельно депутаты призывают Вашингтон пересмотреть миграционную политику и практики, "нарушающие международное право". Также авторы документа заявляют о приверженности "открытой и честной торговле" и выражают убеждение в том, что "экономическое принуждение и угрозы карательных пошлин непродуктивны и не могут помочь суверенным государствам найти конструктивные и устойчивые решения политическим вызовам, в том числе по вопросу миграции".

Глобальный вызов

Впрочем, власти Мексики, по мнению европарламентариев, также делают недостаточно для обеспечения безопасности и достойного положения мигрантов. "[ЕП] озабочен недавними изменениями миграционной политики, которые одобрили мексиканские власти, и призывает правительство страны соблюдать международные стандарты и права человека при решении миграционного вопроса", - гласит резолюция. Ее авторы выражают сожаление в связи с гибелью множества людей на пути к мексикано-американской границе и настаивают на обязательном пристальном мониторинге программ помощи по развитию в данном регионе со стороны ЕС - это "может помочь искоренить глубинные причины вынужденной миграции", уверены они.

"[Мы] признаем, что миграция - это глобальный вызов и призываем страны происхождения и назначения работать вместе над урегулированием изначальных причин образования миграционных потоков, - гласит резолюция. - Отдаем дань уважения частным лицам и гражданским организациям, которые следили за обеспечением соблюдения базовых прав мигрантов и оказывали поддержку по обе стороны границы". Авторы резолюции призывают США найти другие способы работы с мигрантами, помимо их заключения в центры временного содержания, а также ратифицировать Конвенцию ООН о правах ребенка, которую Вашингтон подписал еще в 1995 году.