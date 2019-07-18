В ООН призвали Италию прекратить "криминализацию" спасения мигрантов в море

ЖЕНЕВА, 18 июля. /ТАСС/. Эксперты ООН в области прав человека призвали Италию прекратить "криминализацию" операций по спасению в море мигрантов. В опубликованном в Женеве в четверг заявлении они выразили глубокую обеспокоенность задержанием и уголовным преследованием в отношении немки Каролы Ракете, капитана судна неправительственной организации Sea Watch, доставившей спасенных мигрантов в порт Лампедузы вопреки запрету итальянских властей.

"Спасение терпящих бедствие мигрантов в море - это не преступление, - говорится в заявлении. - Мы призываем итальянские власти немедленно прекратить криминализацию поисково-спасательных операций". По мнению экспертов, попытки запретить такие операции "ставят под угрозу жизни тысяч мигрантов", пытающихся добраться до стран Европы по Средиземному морю.

Эксперты напоминают, что 29 июня Ракете была помещена под домашний арест в связи с тем, что доставила на судне Sea Watch троих спасенных 12 июня мигрантов в итальянский порт. 1 июля судья постановил снять с Ракете обвинение в оказании сопротивления военному кораблю. Ее освободили из-под домашнего ареста, однако в отношении нее не прекращено уголовное преследование по обвинению в пособничестве незаконной миграции, и ей грозит 15 лет тюрьмы.

Отмечается, что судья, освободившая Ракете из-под домашнего ареста, "с тех пор получила угрозы убийства и изнасилования в свой адрес", а также "подверглась нападкам в СМИ". Эксперты ООН в своем заявлении обращают внимание на тот факт, что вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини расценил в соцсетях вынесенное судьей постановление как "политическое". Они подчеркивают, что "идеологические и политические обвинения судьи со стороны исполнительной власти <...> представляют собой серьезное нарушение принципов независимости суда и разделения властей". "Политики должны воздерживаться от комментариев судебных решений", - констатируют эксперты.

Заявление подписали спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес, а также его коллеги, занимающиеся проблематикой независимости судей и адвокатов (Диего Гарсиа-Саян), вопросами правозащитников (Майкл Форст), вопросами насилия в отношении женщин (Дубравка Симонович), и независимый эксперт по вопросам прав человека и международной солидарности Обиора Чинеду Окафор.