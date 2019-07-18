МВД Украины предупредило о возможных провокациях на выборах в Раду в 85 округах

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел (МВД) предупредило о возможных нарушениях и провокациях в 85 округах из 199 во время голосования на выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом в четверг сообщил на брифинге советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"По нашей информации, по Украине примерно 85 округов мы считаем сложными, там ситуация может складываться неоднозначно", - сказал он. В этой связи он предупредил тех кандидатов, которые готовятся использовать нечистоплотные методы и давление на избирателей, что "реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной".

По словам Шкиряка, на случай возникновения нештатных ситуаций сформированы резервы из числа бойцов спецподразделений полиции и нацгвардии. "В случае необходимости будет применена авиация подразделений МВД. Если возникнет нештатная ситуация в любой точке Украины, реакция будет мгновенной, туда будут направлены сотрудники правоохранительных органов", - сказал он.

Представитель МВД сообщил, что Национальная полиция зарегистрировала более 5 тыс. сообщений о правонарушениях, связанных с досрочным выборами в Раду, зарегистрировано 273 уголовных дела, составлено более 11 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе, при которой 225 депутатов изберут по партийным спискам, 199 - в мажоритарных округах.

Ранее МВД сообщило, что во время выборов в Раду в ближайшее воскресенье к охране общественного порядка будут привлечены почти 132 тыс. сотрудников. В связи с избирательной кампанией с 15 июля украинские силовики перешли на усиленный режим службы. Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии на Украине. По данным МВД, в Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 1602 официальных наблюдателей от международных организаций и 117 официальных наблюдателей от иностранных государств.