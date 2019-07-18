Замминистра культуры и спорта Британии подала в отставку из-за позиции властей по Brexit

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Марго Джеймс подала в четверг в отставку со своего поста. Как сообщает телеканал Sky News, данный шаг связан с тем, что Джеймс отказалась поддержать позицию правительства в ходе парламентского голосования по поправке, которая должна помешать новому премьер-министру Соединенного Королевства осуществить Brexit при отсутствии сделки между Лондоном и Брюсселем.

Принятая в четверг поправка призвана помешать будущему премьер-министру приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам заблокировать возможность Brexit без сделки. Фаворит премьерской гонки экс-глава МИД страны Борис Джонсон ранее не исключил, что такой вариант развития событий возможен.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.