Медведчук рассказал Путину о презентации своего мирного плана в Европарламенте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своих впечатлениях от выступления в Европарламенте.

"Хотел бы поделиться впечатлениями по поводу вчерашнего посещения Европарламента и, в частности, того, что я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план - вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий, который основан полностью на минских соглашениях, который воспроизводит минские соглашения", - сказал Медведчук на встрече с президентом РФ.

Он подчеркнул, что на встрече присутствовали вновь избранные депутаты Европарламента. "Все это сопровождалось желанием и решимостью этих людей [депутатов] сделать так, чтобы мир на Украине наступил и боевые действия на юго-востоке страны были прекращены", - сказал Медведчук.