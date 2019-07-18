Глава МИД ФРГ отметил очевидную позитивность усилий РФ по запуску политпроцесса в Сирии

ПЕТЕРСБЕРГ /Германия/, 18 июля. /ТАСС/. Политический процесс необходим для урегулирования кризиса в Сирии, Россия предприняла для этого очевидные и положительные шаги. Об этом заявил в четверг в Петерсберге на сессии "Петербургского диалога" глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы согласны с тем, что конфликт в Сирии не решить военными средствами. Не может быть стабильности без политического процесса, на этом нужно сейчас сконцентрироваться. Россия предприняла шаги, чтобы приблизить правительство в Дамаске к участию в этом процессе. Это очевидно и это является положительным моментом", - сказал министр иностранных дел ФРГ.

При этом Маас не считает, что "режим Асада должен иметь будущее в Сирии".

Германо-российский форум проходит недалеко от Бонна. Он был создан в 2001 году по инициативе президента Владимира Путина и канцлера Герхарда Шредера для налаживания открытого обмена мнениями между политиками, общественными деятелями, предпринимателями. Форум призван не только укреплять германо-российские связи, но и оказывать благоприятное воздействие на отношения между Россией и ЕС.