Макрон в разговоре с Путиным выразил готовность решать все вопросы урегулирования в Сирии

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Франция заинтересована в продвижении по всем вопросам, касающимся урегулирования конфликта в Сирии, в рамках созданного с РФ координационного механизма. Об этом в четверг сообщили в администрации главы французского государства Эмманюэля Макрона по итогам его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Французской Республики подчеркнул свою готовность продвигаться по всему комплексу вопросов урегулирования в Сирии в рамках созданного в Санкт-Петербурге в мае минувшего года российско-французского координационного механизма", - отметили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и России условились активизировать диалог по стратегической тематике в предстоящие недели. "Во время телефонного разговора в четверг утром руководители двух стран договорились активизировать обмены в предстоящие недели по общей стратегической повестке и по вопросам международных и региональных кризисов, - указали в администрации. - В отношении Ирана Макрон подчеркнул общую ответственность Европы, России и Китая в том, что касается сохранения соглашения по ядерной проблеме".

Французская сторона акцентировала "необходимость полного выполнения Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и сохранения экономических выгод этого соглашения", добавили в Елисейском дворце. "Франция и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН должны играть важную роль в обеспечении деэскалации [ситуации в регионе]", - отметили представители администрации по итогам разговора двух лидеров.