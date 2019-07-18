США намерены вести с Россией диалог по безопасности и контролю над вооружениями

Этот документ был подготовлен по итогам консультаций, которые провели ранее в тот же день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан и другие должностные лица вашингтонской администрации, участвовавшие в 17 июля в российско-американских переговорах по стратегической стабильности в Женеве.

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют вести с Россией надлежащий диалог в сфере безопасности и контроля над вооружениями, а также информировать о его ходе союзников по НАТО. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Вашингтон "ясно подчеркнул обеспокоенность развитием и развертыванием Россией нестратегических ядерных вооружений, а также отсутствием транспарентности [в этой сфере]", однако одновременно США "подтвердили намерение продолжать надлежащим образом взаимодействовать с Россией по вопросам безопасности и контроля над вооружениями и информировать союзников об этих обсуждениях", отмечается в заявлении.

По свидетельству Ортэгус, состоявшийся в Женеве "диалог прошел в развитие американо-российских дискуссий по широкому спектру вопросов стратегической безопасности". Салливан и члены его делегации на брифинге для представителей НАТО в Брюсселе "подчеркнули важность модернизации [системы] контроля над ядерными вооружениями" в соответствии с теми подходами, которые излагал в последние несколько месяцев президент США Дональд Трамп, сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Эти подходы предусматривали, прежде всего, изучение перспектив подключения Китая к российско-американским договоренностям в области разоружения и контроля над вооружениями.

Кроме того, добавила Ортэгус, Салливан в Брюсселе "подтвердил важность трансатлантического альянса" в связи с 70-летием НАТО.

Салливана сопровождали, в частности, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам, связанным с оружием массового уничтожения, Тим Моррисон.

В новость были внесены изменения (20:32 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.