В ЕК считают, что "Северный поток" таит в себе опасность усиления зависимости от России

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что "Северный поток - 2" грозит привести к слишком большой зависимости Европы от российских энергоресурсов. Соответствующее мнение по этому поводу она выразила в опубликованном в четверг интервью газете Bild.

"Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов. Чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии", - утверждала она. "Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", - добавила фон дер Ляйен.

"С европейской точки зрения, я считаю крайне важным иметь разнообразную комбинацию в том, что касается энергоснабжения, чтобы избежать зависимости", - сказала она. По ее мнению, "Северный поток - 2" имеет "экономическое, а также политическое измерение".

Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Фон дер Ляйен считается убежденным евроатлантиком. В интервью газете Die Welt она заявила, что США и ЕС должны объединить силы против общих противников.