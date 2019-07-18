В Финляндии не обеспокоены из-за наращивания Россией активности в Арктике

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Финляндия не испытывает беспокойства относительно наращивания Россией активности в Арктическом регионе. С таким утверждением выступил в четверг на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо) госсекретарь МИД Финляндии Матти Антонен.

"Что касается России, <...> мы не находимся в состоянии холодной войны. К тому же их возможности находятся на другом уровне, они реформировали вооруженные силы, но все еще очень далеки от показателей времен холодной войны", - сказал Антонен в ответ на вопрос ведущей о том, как Финляндия оценивает российскую активность в регионе.

"Так что мы об этом не беспокоимся, но, конечно, это регион, который становится все более и более важным", - отметил Антонен. Госсекретарь МИД подчеркнул, что, по его мнению, обсуждать ситуацию в Арктическом регионе необходимо, "потому что это территория, которая на протяжении долгого времени была забыта".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил газете National Post о том, что альянс усиливает свои возможности для работы в Арктике. "Наращивание Россией своего присутствия в Арктике является одним из примеров модернизации российских вооруженных сил, расширения российского присутствия в разных частях мира, восстановления советских военных баз. Такое поведение России - это причина того, что НАТО адаптируется [к этой ситуации], проводя самое большое укрепление нашей коллективной обороны на нашей памяти", - сказал он.