ABC: морпехи США сбили беспилотник Ирана с помощью системы создания помех

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат Ирана был сбит в Ормузском проливе с помощью системы создания дронам помех, стоящей на вооружении Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на источники в американском Минобороны.

По их данным, иранский БПЛА был сбит подразделением 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты США. Морпехи применили оборудование, создающие радиопомехи.

Как сообщил ранее президент США Дональд Трамп, универсальный десантный корабль ВМС Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг БПЛА Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко. По версии президента, иранский аппарат "игнорировал многочисленные сигналы" не приближаться к кораблю, а также "угрожал безопасности корабля и его экипажа".

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Нью-Йорке, заявил журналистам, что Тегеран не обладает информацией о якобы сбитом Соединенными Штатами беспилотнике.