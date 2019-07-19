Сторонники и противники правительства готовят новые демонстрации в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 июля. /ТАСС/. Новые массовые демонстрации запланированы в эти выходные в Гонконге. Как сообщает радиостанция Ар-ти-эйч-кей, на улицы выйдут как противники, так и сторонники правительства.

20 июля во второй половине дня запланировано шествие с участием патриотических прокитайских сил. Они собираются выступить с осуждением недавних беспорядков, с призывом к скорейшей нормализации ситуации в этом специальном административном районе.

Между тем продемократические активисты 21 июля готовят новую крупную демонстрацию на острове Гонконг. Участники протестной акции намерены проследовать по центральным улицам от парка Виктория к зданию Верховного суда. Полицейские готовятся обеспечить порядок по маршруту шествия. Так, они уже начали убирать с тротуаров ограждения и столбы автобусных остановок, которые могут быть использованы радикалами для возведения баррикад.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять этот вопрос с повестки, но это не остановило волну протестов.