Переговоры по Сирии в Нур-Султане запланированы на 1-2 августа

НУР-СУЛТАН, 19 июля. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в городе Нур-Султане 1-2 августа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, "в качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе".