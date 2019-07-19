Зариф: отправка США войск в Саудовскую Аравию не обеспечит безопасность в регионе

ТАСС, 19 июля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что развертывание США дополнительного контингента на авиабазе в Саудовской Аравии не обеспечит безопасность в ближневосточном регионе. Такое мнение он выразил в интервью, опубликованном в пятницу в журнале The National Interest.

"Это символический жест, который никому не обеспечит безопасность. Разумеется, мир в регионе не может быть куплен иностранными игроками, - сказал Зариф. - Мы считаем, что ближневосточные страны должны действовать совместно, чтобы добиться безопасности [в регионе], а не пытаться купить ее за границей. Это ненадежный путь".

18 июля телеканал CNN сообщил о намерении США отправить на авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии еще 500 военных на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Этот шаг является частью плана США по развертыванию тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке, который в июне одобрил Патрик Шанахан, в то время исполняющий обязанности министра обороны США.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4 ("Ар-кью-4"), после чего США, согласно заявлениям президента США Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.