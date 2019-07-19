Меркель обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Развитие ситуации на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, следует использовать дипломатические контакты для урегулирования конфликта вокруг Ирана. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.

"Разумеется, я обеспокоена, нельзя без тревоги в настоящий момент смотреть на этот регион", - сказала она. "Мы делаем ставку на дипломатическое решение", - отметила Меркель, указав на необходимость восстановления каналов для диалога между Ираном и США.

Канцлер признала, что Иран, "разумеется, не несет в одиночку ответственность" за сохранение ядерной сделки. Тем не менее Меркель считает, что Тегеран должен быть заинтересован в соблюдении положений соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД) был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.