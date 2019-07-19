Депутаты Рады подали в суд обращение о неконституционности закона о статусе Донбасса

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Группа депутатов уходящей Верховной рады подала в Конституционный суд Украины обращение о несоответствии Основному закону страны закона об особом статусе Донбасса. Об этом в пятницу сообщила вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед.

"Подаем конституционное представление о признании неконституционными законов об особом статусе для ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей] и об амнистии", - написала она на своей странице в Facebook.

При этом она не уточнила, сколько всего депутатов поставили свои подписи под обращением, отметив лишь, что среди них нет представителей партии бывшего президента Петра Порошенко.

Законы о предоставлении особого статуса Донбасса и амнистии были приняты Верховной радой в 2014 году. Но первый не был подписан и не вступил в сил, а второй оговорен рядом условий, которые фактически заморозили его действие.