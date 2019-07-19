Экс-президент ЮАР продолжит сотрудничество с антикоррупционной комиссией

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума продолжит прерванное в пятницу сотрудничество с комиссией по расследованию дела о так называемом захвате государства, изучающей выдвинутые против него обвинения в коррупционных связях с семьей Гупта. Об этом сообщается в официальном Twitter этого следственного органа.

"Бывший президент Джейкоб Зума отозвал свое решение о прерывании своего участия в работе комиссии и после того, как [возглавляющий ее работу] заместитель председателя Конституционного суда провел встречи с обеими сторонами процесса, решил продолжать сотрудничество", - указывается в микроблоге. При этом его дальнейшие показания будут проходить на новых условиях.

В пятницу утром адвокат бывшего главы государства Музи Сикакане заявил, что Зума отказывается продолжать свои выступления перед комиссией, поскольку ведущий следователь Пол Преториус нарушает его права и воспринимает не как свидетеля, а как обвиняемого. Ранее юрист высказывал протесты против формата проведения заседаний с участием своего подзащитного, называя их "перекрестными допросами".

Ради продолжения процедуры дачи показаний следствие согласилось представить Зуме вызывающие у него интерес фрагменты выступлений других свидетелей, требующие его комментариев. Экс-президент будет отвечать на них заявлениями, содержание которых сможет согласовывать со своими адвокатами. Следствие должно подготовиться к передаче соответствующих материалов в течение двух недель.

Выступления Зумы перед комиссией по делу о "захвате государства" начались в понедельник. В первый же день он отверг обвинения в участии в коррупционных схемах, объяснив преследование против него заговором трех разведывательных организаций, в том числе двух иностранных. В последующие два дня экс-президент также опроверг утверждения ряда свидетелей о беспрецедентном политическом влиянии, которым пользовались братья Гупта во время его пребывания у власти в 2009-2018 гг.