СМИ: делегация США прибудет в Турцию для переговоров по Сирии 22 июля

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Американская делегация приедет 22 июля в Турцию, чтобы обсудить с турецкими официальными лицами Сирию. Об этом сообщает в пятницу телеканал HABERTÜRK.

Численность и состав делегации не уточняются.

Министерство национальной обороны Турции 12 июля сообщило, что Анкара и Вашингтон намерены обсудить создание зоны безопасности в Сирии.

В январе этого года президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам было не суждено сбыться.