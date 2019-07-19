Президент Молдавии заявил, что в отношениях с Россией начался принципиально новый этап

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с делегацией российского парламента начавшееся после смены власти в республике возобновление сотрудничества между двумя странами на уровне парламента и правительства. Об этом он написал на своей странице в Facebook после встречи с заместителем председателя Государственной Думы РФ Ольгой Епифановой и председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, которые прибыли в Молдавию для участия в предстоящей в пятницу инаугурации главы Гагаузской автономии Ирины Влах.

"Подчеркнули возобновление полноценного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией в формате межправительственной комиссии, а также на уровне парламентов. В связи с этим указали на хорошие перспективы взаимодействия на площадке Евразийского экономического союза, где наша страна имеет статус наблюдателя, и Содружества Независимых Государств", - отметил глава Молдавии. Он высказал мнение, что в отношениях двух стран начался принципиально новый этап благодаря созданию в республике парламентского большинства и формированию "правительства национального согласия".

В ходе встречи Додон выразил признательность руководству РФ за продление режима беспошлинного экспорта на российский рынок ряда категорий молдавских товаров. "Пришли к общему мнению о необходимости активизации сотрудничества на уровне регионов наших стран и в этом контексте дали высокую оценку активности Гагаузской автономии, которая заключила уже десять соглашений о партнерстве с регионами Российской Федерации", - подчеркнул Додон.