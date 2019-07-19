СМИ: cотни ветеранов попытались прорваться к парламентскому дворцу в центре Бейрута

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Вышедшие в отставку ливанские военнослужащие попытались сорвать в пятницу заседание парламента республики, на котором должен быть утвержден проект бюджета на 2019 финансовый год. Как сообщил телеканал Al Jadeed, толпа ветеранов сумела прорваться через заграждения, выставленные стражами порядка на подступах к дворцу на площади Пляс Этуаль. Однако подоспевшие армейские патрули оттеснили демонстрантов.

Отставники недовольны предусмотренными бюджетом сокращениями пенсий и социальных выплат военным. В четверг они уже вступали в стычки с жандармами в центре Бейрута, в результате нескольким ветеранам потребовалась медицинская помощь.

Ранее министр обороны республики Ильяс Бу Сааб сообщил, что зарплаты и пенсии военным, отставникам и инвалидам будут сокращены на 3%. Однако, по его словам, "эти средства будут использованы в дальнейшем на улучшение их социального и медицинского обслуживания".

В ответ отставники во главе с лидером профсоюза Андре Бу Мубаширом заявили, что не доверяют правительству и будут продолжать акции протеста в надежде на то, что депутаты отклонят проект бюджета. Однако, как сообщила в пятницу газета An Nahar, ожидается, что большинство законодателей проголосует в поддержку предложенных коалиционным кабинетом экстренных мер по уменьшению дефицита бюджета с 11% до 7,5%.

Правительство Саада Харири вынуждено было пойти на непопулярные шаги по сокращению социальных выплат работникам госсектора и военным под давлением Всемирного банка, который выдвинул ряд жестких условий по предоставлению кредитов. Страны-доноры на международной конференции в 2018 году обещали выделить Ливану свыше $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.