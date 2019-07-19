Reuters: Британия при новом премьере определится с участием Huawei в создании сетей 5G

ТАСС, 19 июля. Британское правительство до назначения нового премьер-министра отложит решение по подрядчикам в создании телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G) и участию в этой программе китайской компании Huawei. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, в начале следующей недели будет опубликован доклад по цепочке поставок телекоммуникационных систем, однако раздел по поставщикам оборудования 5G, который представляет интерес для Huawei, останется незаполненным до принятия решения новым премьером.

Изначально британское правительство планировало отдать Huawei контракт на поставку оборудования для 5G, однако после того как компания оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе.

Лондонская газета Daily Telegraph 24 апреля информировала о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании сети мобильной связи 5G, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, в том числе к антенной системе и другой "непрофильной" инфраструктуре.

В результате из публикации в этой газете вся страна узнала о том, что несогласие с позицией премьера и общими итогами заседания Совбеза высказали четверо членов британского кабмина: глава МВД Саджид Джавид, министр иностранных дел Джереми Хант, министр обороны Гэвин Уильямсон и занимавшая на тот момент пост министра по вопросам международного развития Пенни Мордонт. Она в итоге сменила Уильямсона на посту главы военного ведомства после того, как на министра обороны была возложена ответственность за эту информационную утечку.