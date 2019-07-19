Бельгия надеется на новый этап в отношениях с Россией

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бельгия рассчитывает на начало нового этапа в отношениях с Россией. Об этом заявил в пятницу бельгийский посол в Москве Жан Артур Режибо на приеме в диппредставительстве.

"Мы надеемся на новый этап наших отношений, - сказал посол. - У нас разные подходы по многим вопросам, но это не мешает вести диалог. Мы не всегда сходимся во взглядах, но Бельгия всегда будет стремиться к диалогу, который основан на взаимном уважении".

Кроме того, отметил Режибо, Брюссель поддерживает усилия нормандского формата по выходу из кризиса, который затрагивает население в Донбассе.

Режибо также констатировал рост числа заявок россиян на получение виз в королевство и призвал развивать туристические и образовательные обмены.

"Мы призываем граждан Бельгии приезжать в Россию, чтобы они увидели страну собственными глазами, а не следовали предрассудкам, - сообщил он. - Растет интерес российских студентов к учебе в Бельгии, призываем и бельгийцев учиться по обмену в России".