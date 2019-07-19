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Лукашенко рассчитывает на углубление политического диалога с Евросоюзом

Президент Белоруссии поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии, выразив уверенность в развитии политического диалога с Евросоюзом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского лидера.

"Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях", - отметил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что богатый профессиональный опыт и личные качества нового председателя Еврокомиссии будут способствовать "укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие".

Лукашенко также надеется на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе, отметили в пресс-службе президента.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияФон дер Ляйен, Урсула
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