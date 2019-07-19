Трамп считает, что Борис Джонсон может исправить "плохую работу" Мэй по Brexit

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в силах исправить "плохую работу" по Brexit , проделанную покидающей пост главы правительства Терезой Мэй. Об этом он заявил журналистам в пятницу в Белом доме. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Думаю, предыдущий премьер-министр проделала очень плохую работу с Brexit <...> Мне кажется, Борис это исправит", - сказал Трамп.

Он отметил, что в четверг у него состоялся телефонный разговор с Джонсоном. "Я разговаривал с ним вчера. Я думаю, он прекрасно справится. Думаю, у нас будут прекрасные отношения", - добавил американский президент.

24 мая нынешний премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а затем и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, на следующий день Мэй должна будет передать ему свои полномочия. Фаворитом гонки называют евроскептика Бориса Джонсона. Его соперником является нынешний глава МИД Джереми Хант.