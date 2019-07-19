Трамп и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в пятницу обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана, а также обеспокоенность США в связи с намерением французских властей ввести налог на деятельность крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили текущие усилия, направленные на то, чтобы Иран не получил ядерное оружие, а также обеспокоенность США в связи с предложенным во Франции налогом на цифровые услуги", - говорится в сообщении.