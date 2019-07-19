ЦИК Украины снял с выборов в Раду депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Центризбирком Украины за два дня до голосования отменил регистрацию кандидата в депутаты Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрия Торнера, обосновав это отсутствием у него действительных документов с подтверждением гражданства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ЦИК 12 июля получил уведомление о возможном незаконном оформлении Торнером ряда документов, в связи с чем направили соответствующий запрос в миграционную службу страны. Результат проверки, уточнили в пресс-службе, показал, что кандидат имел несколько паспортов гражданина Украины, однако все они были оформлены с нарушением требований законодательства и считаются недействительными.

"Государственная миграционная служба Украины отметила, что по имеющимся учетам территориальных органов Торнер Дмитрий с вопросами о приобретении гражданства Украины в установленном порядке не обращался, оснований считать его гражданином Украины нет", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в связи с установленными фактами ЦИК отменил регистрацию кандидата, исключив его из избирательного списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.