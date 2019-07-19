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Президент и премьер Молдавии пообещали определить полномочия Гагаузии

Как отметил Игорь Додон, власти страны будут делать все возможное, чтобы "принять законы, которые нужно одобрить в парламенте Молдавии"

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон и премьер Майя Санду считают необходимым определить полномочия Гагаузской автономии. Об этом они заявили на прошедшей в пятницу вечером церемонии инаугурации главы автономии Ирины Влах.

"Мы знаем, чего от нас ждут жители Гагаузии, мы будем делать все возможное, чтобы принять законы, которые нужно одобрить в парламенте Молдавии", - сказал Додон.

Со своей стороны, Санду считает, что Кишинев должен выстраивать с автономией взаимоотношения на основе четко прописанных правил. "Эти правила нам еще предстоит создать. Полномочия автономии до сих пор не были определены и являются предметом споров и разногласий, необходимо определить полномочия в областях образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и других областях функционирования автономии", - сказала Санду. Она пообещала, что правительство Молдавии обеспечит все необходимое для распространения языка и культуры Гагаузии.

Президента и премьера поддержала спикер парламента Зинаида Гречаный, отметившая, что депутаты готовы заняться решение вопроса о полномочиях автономии.

По данным ЦИК Гагаузии, баллотировавшаяся на второй срок Влах победила на прошедших 30 июня выборах с результатом 91,27%. Глава Гагаузии возглавляет исполнительный комитет автономии и является членом кабинета министров Молдавии.

Автономия была образована в соответствии с принятым в декабре 1994 года парламентом Молдавии законом об особом статусе Гагаузии. Это положило конец начавшемуся в 1990 году противостоянию, когда на волне борьбы за национальное возрождение гагаузы провозгласили свою республику, а Кишинев попытался ликвидировать ее силой. Избежать кровопролития тогда помогли советские войска.

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МолдавияДодон, Игорь
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