СМИ: по делу экс-премьера непризнанного Косова были тайно допрошены 20 свидетелей

БЕЛГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Около 20 свидетелей - как сербов, так и албанцев - были тайно допрошены по делу экс-премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная в рамках расследования его причастности к преступлениям во время войны в Косове и Метохии. Об этом сообщила в пятницу сербская газета Blic со ссылкой на собственный источник.

Издание сообщает, что дело, из-за которого Харадинай подал в отставку с поста премьера непризнанного Косова, расследуется уже несколько месяцев. Ради безопасности свидетелей допросы проходили в полной тайне, показания собирались в Белграде и на всей территории Косова - как на севере края, населенном сербами, так и в южных районах, населенных преимущественно албанцами.

Ранее Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого.