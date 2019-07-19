Трамп обсудит с премьер-министром Швеции ситуацию с арестом рэпера A$AP Rocky

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается позвонить премьер-министру Швеции Стефану Лёвену, чтобы обсудить ситуацию с арестом в королевстве рэпера A$AP Rocky. Об этом американский лидер сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Я буду звонить очень талантливому премьер-министру Швеции, чтобы посмотреть, что мы можем сделать относительно помощи Эйсапу Рокки. Так много людей хотят, чтобы это все быстро разрешилось!" - написал Трамп. Он также отметил, что уже обсудил этот вопрос с другим американским рэпером и другом A$AP Rocky Канье Уэстом.

Ранее в пятницу Трамп заявлял, что пытается помочь рэперу и надеется на его скорое возвращение на родину.

Мировая звезда, американец A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме по подозрению в участии в драке, которая произошла 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять его под стражу, а в пятницу удовлетворил запрос прокуратуры о продлении до 25 июля срока заключения Майерса.

A$AP Rocky выпустил свой дебютный альбом Live. Love. Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Сегодня он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд. Его последний альбом вышел в прошлом году.

Рэпер уже был вынужден отменить многие концерты в Европе, в том числе в Москве 10 июля. Более 600 тыс. человек подписали призыв на сайте change.org с требованием освободить A$AP Rocky. Несколько его американских коллег призвали к бойкоту выступлений в Швеции.