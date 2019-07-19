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СМИ: саудовский король одобрил размещение дополнительного контингента военных США

По данным Саудовского агентства печати, размещение американских военнослужащих призвано укрепить безопасность в регионе и усилить сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом

ТАСС, 20 июля. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил размещение на территории страны дополнительного контингента Вооруженных сил США. Об этом в пятницу сообщило государственное Саудовское агентство печати.

Размещение американских военнослужащих призвано укрепить безопасность в регионе и усилить сотрудничество между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, информирует агентство, ссылаясь на представителя министерства обороны.

18 июля телеканал CNN сообщил о намерении США отправить на авиабазу в Саудовской Аравии еще 500 военных на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Этот шаг является частью плана США по развертыванию тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке, который в июне одобрил Патрик Шанахан, в то время исполнявший обязанности министра обороны США.

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