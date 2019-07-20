Министр инфраструктуры Украины назвал цирком указ Зеленского о ремонте дорог

Министр возмутился, в частности, расчетами стоимости ремонта дорог, которыми оперирует Зеленский. "Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику, но, по сообщению сайта президента, необходимо 150 млрд гривен [около $5,8 млрд по текущему курсу] для ремонта 24 тыс. км основных автомагистралей государственного значения", - написал Омелян. Таким образом, по его словам, капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий должен стоить 6,250 млн гривен ($240 тыс.), что в три раза дешевле себестоимости.

"А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток?" - отметил он. По словам министра, эти работы нереально провести за три года. "Нет, это невозможно сделать за три года! А отвечать за три года вам... Если у вас будут эти три года", - добавил он.

При этом Омелян посоветовал Зеленскому "не позориться". "Не морочьте никому голову и не позорьтесь. Просто выполняйте государственную стратегию по развитию автодорог Украины 2018-2022, наполняйте дорожный фонд 100% акцизов с топлива... Стройте качественно и прозрачно!" - добавил он.

Указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог Зеленский подписал в минувшую пятницу. Всего в стране 169 тыс. км дорог различных категорий.