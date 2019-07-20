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ВС Латвии утверждают, что два российских корабля приблизились к границе страны

По информации военных, речь идет о буксире "Евгений Хоров" и десантном корабле "Мичман Лермонтов"

РИГА, 20 июля. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в субботу выступили с утверждением, что заметили вблизи своих границ два российских военных корабля.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне военно-морские силы 20 июля идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь" Вооруженных сил России", - утверждается в сообщении НВС в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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