ВС Латвии утверждают, что два российских корабля приблизились к границе страны

РИГА, 20 июля. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в субботу выступили с утверждением, что заметили вблизи своих границ два российских военных корабля.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне военно-морские силы 20 июля идентифицировали буксир "Евгений Хоров" класса "Горынь", который тянул десантный корабль "Мичман Лермонтов" класса "Дюгонь" Вооруженных сил России", - утверждается в сообщении НВС в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.