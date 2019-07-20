СМИ: иракские войска проводят операцию против террористов к северу от Багдада

ТАСС, 20 июля. Иракская армия приступила в субботу ко второй фазе операции под кодовым названием "Воля к победе" против банд террористов, орудующих к северу от Багдада. Об этом сообщило иракское национальное агентство NINA со ссылкой на заявление заместителя командующего ВС республики генерала Абдель Амира Рашида Яраллы.

"Целью операции, которая проводится под патронажем премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди, является восстановление безопасности и стабильности в районах, расположенных к северу от Багдада, и прилегающих к нему регионах соседних провинций Дияла, Салах-эд-Дин и Анбар", - отметил генерал. По его словам, ранее успешно завершилась первая фаза операции против остатков банд террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), проходившая в пограничной с Сирией местности на западе Ирака.

По сведениям агентства, помимо регулярных войск в боевых действиях принимают участие шиитские формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" и ополченцы арабских племен "Хашд аль-Ашаир". Правительственные силы проводят сейчас зачистку районов Тармия и Машахда, одновременно иракская артиллерия наносит удары по укрытиям боевиков в заброшенных селениях Субейат и Эль-Мейита.

Премьер-министр Абдель Махди, посетивший армейский штаб, подчеркнул важность тесного взаимодействия между военнослужащими и местным населением, что, по его словам, "обеспечит успешное выполнение поставленных перед операцией целей и позволит нормализовать снабжение отдаленных от центра районов".