В "день тишины" на Украине в полицию поступило около 280 заявлений о нарушениях

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины получила около 280 сообщений о нарушениях в "день тишины" перед досрочными выборами в Верховную раду, связанных с избирательным законодательством. Об этом в субботу сообщил замглавы ведомства Александр Фацевич.

"По состоянию на 15:00 в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений было в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов, и подкупом избирателей - пять фактов", - цитирует Фацевича пресс-служба ведомства.

Он добавил, что следственными подразделениями по этим эпизодам открыто девять уголовных дел.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, для обеспечения правопорядка в день голосования, 21 июля, будет задействовано более 132 тысяч сотрудников ведомства. Кроме того, будет усилен контроль государственной границы, а органы центральной исполнительной власти перейдут на чрезвычайный режим работы. Впервые для обеспечения порядка на выборах в Раду будет задействована авиация.