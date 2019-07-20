Госдеп: Китай должен воздерживаться от провокационной деятельности в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Властям Китая следует воздерживаться от "провокационной деятельности" в Южно-Китайском море, которая якобы связана с действиями Пекина, в частности, в нефтегазовой сфере, заявила в субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о вмешательстве Китая в деятельность по добыче нефти и газа в Южно-Китайском море, в том числе в давно осуществляемые усилия Вьетнама по поиску и разработке [нефтегазовых месторождений]", - говорится в распространенном письменном заявлении дипломата. По ее версии, "повторяющиеся провокационные действия Китая в отношении усилий по освоению нефтегазовых месторождений" претендующих на спорные территории стран "угрожают региональной энергетической безопасности и подрывают свободный и открытый энергетический рынок Индо-Тихоокеанского региона".

Ортэгус процитировала госсекретаря США Майкла Помпео, который в начале года утверждал, что такого рода действиями "Китай не позволяет членам АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС) получить доступ к более чем $2,5 трлн в виде извлекаемых запасов энергоресурсов". Представитель Госдепартамента в очередной раз заявила, что "мел"мелиорационные работы и милитаризация Китаем" спорных территорий в Южно-Китайском море "подрывают мир и безопасность в регионе"иорационные работы и милитаризация Китаем" спорных территорий в Южно-Китайском море "подрывают мир и безопасность в регионе". Кроме того, полагают в американском внешнеполитическом ведомстве, "растущее давление Китая на страны АСЕАН с целью принятия положений Кодекса поведения [в Южно-Китайском море], которые направлены на ограничение их прав на партнерские отношения со сторонними компаниями или странами, также свидетельствуют о его [Китая] намерении установить контроль над нефтяными и газовыми ресурсами в Южно-Китайском море".

"Китай должен прекратить свое агрессивное поведение и воздерживаться от такого рода провокационной и дестабилизирующей деятельности", - заключила Ортэгус.

Геологоразведывательная деятельность

В субботу Вьетнам потребовал от Китая уважения своего суверенитета в Южно-Китайском море и призвал китайскую сторону незамедлительно вывести свои исследовательские корабли из вьетнамской акватории. Речь идет о группе китайских исследовательских судов, в составе которых находится платформа для проведения геологоразведочных работ "Хайзыонг-8". Они, по версии Ханоя, нарушили исключительную экономическую зону Вьетнама. Вьетнамские власти направили по дипломатическим каналам ноту протеста Пекину в связи с нарушением своей территориальной целостности, потребовав уважения суверенных прав и юрисдикции Вьетнама над его морскими районами "во имя двусторонних отношений, ради поддержания мира и стабильности в регионе".

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что Китай отправил морскую буровую платформу для проведения геологоразведочных работ в акватории спорного архипелага Спратли.

Архипелаг Спратли и расположенные по соседству с ним Парасельские острова уже много лет остаются причиной напряженности в Южно-Китайском море. Хотя основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья.