СМИ: береговая охрана Ирана вынудила алжирский танкер изменить курс в Ормузском проливе

ТАСС, 20 июля. Катер иранской береговой охраны заставил танкер, шедший под флагом Алжира, изменить курс в Ормузском проливе и направил его в территориальные воды Ирана. Об этом в субботу сообщило алжирское агентство APS, цитируя заявление крупнейшей алжирской нефтегазовой компании Sonatrach, которой принадлежит нефтеналивное судно.

Как указывает компания, "в пятницу береговая охрана Ирана принудила танкер "Масдар", принадлежащий Sonatrach, изменить свой первоначальный курс и направиться в иранские территориальные воды". Танкер, говорится в заявлении, в это время находился в зоне Ормузского пролива. При этом, замечает компания, "не было зафиксировано никаких нештатных ситуаций".

Согласно заявлению алжирской компании, танкер направлялся для загрузки нефтью в порт Рас-Таннура, находящейся на территории Саудовской Аравии. Предполагалось, что из оттуда он возьмет курс на Китай.

Алжирское правительство создало специальную группу, в которую вошли представители МИД и министерства нефти страны, для рассмотрения ситуации с алжирским танкером "Масдар" в Ормузском проливе.