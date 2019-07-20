WP: Трамп намерен значительно урезать расходы бюджета в случае победы на выборах

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп намерен значительно сократить бюджетные расходы в случае победы на президентских выборах в следующем году. Об этом говорится в опубликованной в субботу газетой The Washington Post статье.

Глава государства просил своих помощников приготовить инициативы по существенному урезанию расходов бюджета, отмечает издание со ссылкой на свои источники в Белом доме. У администрации США, по их сведениям, также будет больше возможностей для упразднения ряда управлений с 2021 года, особенно если республиканцы по итогам выборов в следующем году вернут контроль над Палатой представителей Конгресса США.

В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга. Он отверг предположение о том, что исполнительная и законодательная ветви власти США могут не договориться о повышении потолка госдолга, так как одна из сторон решит воспользоваться этим вопросом для оказания давления на другую для достижения каких-то иных целей.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.